ما أهداف أميركا من استمرار الحظر على ايران؟

الباحثون السياسيون يقولون ان الاميركيين اليوم يحاربون جميع الدول التي تصارع نفوذهم في العالم عبر فيروس كورونا المستجد وعلى رأسها ايران وأكدوا ان هذا يثبت بأن هذه الرأسمالية خبيثة وقاتلة ودموية.



واضافوا انه في ظل مكافحة فيروس كورونا المستجد من قبل العالم بأسره يظهر حلفا اميركيا اسرائيليا خليجيا للعلن ليطالب بابقاء الحظر الاميركي على ايران بالرغم من الوفيات والاصابات التي شهدها هذا البلد.



الباحثون السياسيون انتقدوا ايضا استثمار ترامب وحلفاءه عن طريق وباء كورونا القاتل. واشاروا الى ان الادارة الاميركية تأسست على ابادة وقتل سبعة آلاف هندي من خلال الطاعون وغيره متسائلين: عندما تتأسس دولة هكذا فكيف يستطيع العالم تصديقها؟ واضاف الباحثون السياسيون ان هناك تعامي اصاب الادارة الاميركية بتصرفاتها تجاه بعض دول العالم وحتى حلفائها.



مضيفين ان ادارة ترامب تتصرف وكأنها في غرفة مغلقة منعزلة عن العالم بأسره وتقرر ما يجب ان يكون بالنسبة لها دون مراعاة الاطراف الأخرى. مؤكدين انه لا يمكن ان يعول العالم على أي ردة فعل ايجابية من قبل الادارة الاميركية بشأن تغيير سياساتها التهورية.



ناشطون في حزب العمال البريطاني وتعليقا على استمرار الحظر الاميركي على ايران في ظل تفشي فيروس كورونا أكدوا ان العالم اليوم يرى الوجه القبيح للادارة الاميركية في استقلال الوضع الصحي لتمرير سياستها. واضافوا ان بعض الاصوات في الداخل الاميركي اليوم تطالب برفع الحظر عن ايران في هذه الفترة الراهنة.