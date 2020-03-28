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السبت 28 آذار 2020 ساعة 13:59

الاحتلال يعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 3460

الاحتلال يعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 3460
ونقلت قناة "كان" الرسمية عن بيان للوزارة، أن من بين المصابين 50 حالتهم حرجة.
في سياق متصل، كشفت وثيقة للصحة التابعة لكيان الإحتلال الإسرائيلي نشرتها قناة "كان"، مساء الجمعة، أن المدن التي تشهد أكبر تجمعات للمتدينين اليهود (الحريديم) هي أكثر البؤر تفشيا للوباء في "إسرائيل".

وحسب الوثيقة، فقد سجلت مدينة القدس المحتلة 352 حالة إصابة لتتصدر بذلك المدن التي ضربها الفيروس، تليها مدينة "بني براك" شرق تل أبيب (وسط) بـ267 إصابة.

من جانبها ذكرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية: أن معدل الإصابات في المدينتين قفز عن المتوسط العام بالنسبة لإسرائيل، والذي يتضاعف كل ثلاثة أيام.

وأوضحت نقلا عن ما قالت إنها معطيات سرية داخلية لوزارة الصحة، أن عدد المصابين في "بني براك" ارتفع 8 أضعاف خلال 3 أيام (من الإثنين إلى الخميس من 30 إلى 244 مصابا)، فيما ارتفع لـ 4 أضعاف في القدس خلال الفترة ذاتها (من 78 إلى 314).

وأرجعت الصحيفة تفشي الوباء في المدينتين إلى الزحام الشديد فيهما، فضلا عن عدم اتباع غالبية "الحريديم" لتعليمات وزارة الصحة بما في ذلك البقاء في المنازل.

وكانت الوزارة قد أعلنت مساء الجمعة، زيادة عدد الفحوصات لتشخيص كورونا، لتصل في غضون أسبوعين إلى 30 ألف يوميا، في خطوة قد تساعد في "قطع سلسلة العدوى".

ويتراوح عدد الفحوصات التي يجريها كيان الإحتلال الإسرائيلي حاليا ما بين 5 إلى 6 آلاف فحص يوميا.

والجمعة، سجل كيان الإحتلال 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12.

وحتى صباح السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 597 ألفا، تُوفي منهم أكثر من 27 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد عن 133 ألفا.
رقم : 853208
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