تحالف العقد الوطني يرفض تكليف الزرفي

وقال التحالف "نؤكد موقفنا الثابت من الاستحقاقات الدستورية والسياقات السياسية بضرورة أن يكون المكلف لرئاسة الوزراء مرشحا للأغلبية من المكون الأكبر والذي يجب أن يحظى بدعم الفضاء الوطني".



وأضاف، أن "ما حصل من تكليف لم يحقق ذلك، وعليه ندعوا الى العودة الى المسار الصحيح وتسمية مرشح يحقق ما سبق للخروج من الأزمة الحالية وان ذلك لن يتم الا بتضامن وتوافق وطني واسع".



يشار الى أن الرئيس العراقي برهم صالح كلف في 17 آذار الحالي النائب عن محافظة النجف الاشرف وعضو تحالف النصر عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما يعد مخالفة للدستور العراقي.