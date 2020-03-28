حميدتي يعلن عن 'انقلاب' نفذه ضباط تابعون للبشير..

ووفقا لوسائل إعلام محلية سودانية، اعتبر حميدتي فض اعتصام القيادة بأنه "انقلاب".



وأضاف أنه "تم اعتقال نحو 200 شخص على الأقل بتهمة انتحال صفة الدعم السريع، في محاولة لتشويه سمعتها".



وأشار حميدتي إلى "إجراء مساءلة داخلية تشمل التحقيق في الحادثة".



وأكد حميدتي "وجود ضباط ملحقين بالدعم السريع يحملون رتب مختلفة، من بينهم ضباط برتبة لواء ينتمون لنظام البشير شاركوا في فض الاعتصام".



وأوضح أن "قواته تتعرض لاستفزازات لا توصف، ورفض الإدعاءات التي تواجهها واعتبرها استهدافا ممنهجا من قبل النظام السابق".



وتابع "الدعم السريع حماة دارفور وحماة الثورة".



وقال حميدتي إن "أولويته في الوقت الراهن هو نجاح الحكومة المدنية".