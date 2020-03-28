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السبت 28 آذار 2020 ساعة 14:24

ايران تسيطر على المنحى الصعودي لأعداد مصابي كورونا

ايران تسيطر على المنحى الصعودي لأعداد مصابي كورونا
و اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 35 الفا و 408 اشخاص، والمتوفين 2517 والمتعافين 11 الفا و679 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 3076 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 35 الفا و و408 حالة لغاية الان بينهم 3206 في وضع حرج.

واكد، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 11 الفا و679 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 139شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 2517 شخصا.
رقم : 853220
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