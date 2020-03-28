البحرين تحسم مصير مواطنيها العالقين بالمطارات

وتراجعتْ السلطاتُ في البحرين عن قرارِها بمنعِ رعاياها من العودةِ من ايران واستقبلتْ 76 منهم بعد ضغوطٍ دولية وتهديدِ نوابٍ في المجلس بمقاطعةِ أعمالِه وبطرحِ قضيةِ العالقين للمناقشة تحت قبةِ البرلمان.



بدورها هددت النائبة البحرينية "زينب عبد الأمير"، مع 15 نائب بحريني آخر، هددوا الحكومة بمقاطعة جلسات المجلس، في حال عدم استقبال البحرين، المواطنين البحرينيين العالقين في الخارج.



ورفضت السلطات البحرينية، أمس الجمعة، استقبال مواطنين بحرينيين عائدين من إيران بذريعة أزمة كورونا.



وكان 87 مواطناً بحرينياً قد عادوا من إيران عبر الدوحة وصولاً إلى العاصمة العمانية مسقط، للعودة إلى المنامة، بعد أن رفض النظام البحريني إجلائهم من إيران للبحرين.



ويذكر أن أن هناك أكثر من 1200 مواطن بحريني عالق في إيران، يرفض النظام الخليفي عودتهم، وقد توفي منهم 5 مواطنين بسبب الظروف الصعبة ورفض اجلائهم.



ويرى المحللون أن حكومة البحرين أجبرت على قبول مواطنيها في نهاية المطاف، وذلك بسبب الانتقادات الواسعة والضغوطات الدولية عليها.