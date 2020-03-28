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السبت 28 آذار 2020 ساعة 16:55

موسوي: على العالم أن يعود الى رشده و يقف بوجه الأحادية

موسوي: على العالم أن يعود الى رشده و يقف بوجه الأحادية
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد عباس موسوي في حوار مبادرة الدول الثماني بينها ايران إرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وتاكيدها على رفع الحظرعن إيران بانها مبادرة جيدة وقال اننا نرحب بهذه الخطوة وعلى العالم ان يستعيد رشده وان يمنع الاحادية وانتهاك القوانين الدولية .

وقال موسوي انه للاسف ان الامريكيين تجرأوا في السنوات الاخيرة على فرض قوانينهم المحلية على دول اخرى وفرض عقوبات قاسية على دول اخرى واضاف اننا نامل ان تكون هذه المبادرة خطوة مباركة لدفع الدول التي ترزح تحت نير الحظر او وحتى الدول المستقلة والحرة التي ترفض الاحادية الى تشكيل اتحادًا ويتخذون إجراءات لوقف التنمر الأمريكي.

وتابع إن هذه خطوة جيدة ، وهي فريدة من نوعها ، ونأمل أن يتمكن المجتمع الدولي وليس في ظروف تفشي كورونا فحسب بل في الظروف العادية ايضا من اتخاذ مثل هذا الإجراء المتماسكة ضد الحظر الاحادي والقاسي واللاإنساني الذي يفرضها الولايات المتحدة ليس على ايران فقط بل على الكثير من الدول المستقلة.
رقم : 853236
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