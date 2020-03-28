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السبت 28 آذار 2020 ساعة 17:26

إيطاليا تحذر من "فقدان الاتحاد الأوروبي سبب وجوده" بسبب كورونا

إيطاليا تحذر من "فقدان الاتحاد الأوروبي سبب وجوده" بسبب كورونا
وقال جوسيبي كونتي أن "التقاعس سيترك لأبنائنا العبء الهائل لاقتصاد مدمر"، مضيفا: "هل نريد أن نكون على مستوى هذا التحدي؟ إذاً لنطلق خطة كبيرة، خطة أوروبية للتعافي وإعادة الاستثمار تدعم وتنعش الاقتصاد الأوروبي كله".

وتابع في مقابلة مع صحيفة "إل سول 24"، إنه خلال اجتماع المجلس الأوروبي، الخميس، حصل "أكثر من خلاف"، موضحا أنه حصلت مواجهة "شديدة وصريحة" مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "لأننا نعيش أزمة تسفر عن عدد كبير من الضحايا من مواطنينا وتسبب ركودا اقتصاديا شديدا".

وقال خلال الجلسة: "أمثل بلدا يعاني كثيرا ولا يمكن أن أسمح لنفسي بالمماطلة". وقد سجلت إيطاليا أكثر من 9 آلاف وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

وأضاف: "في إيطاليا، وأيضا في دول أعضاء أخرى، نحن مرغمون على اتخاذ خيارات مأساوية... ينبغي علينا تجنب أن نتخذ في أوروبا خيارات مأساوية. إذا لم تثبت أوروبا أنها على مستوى هذا التحدي غير المسبوق، فإن التكتل الأوروبي بكامله قد يفقد بنظر مواطنينا، سبب وجوده".

وروى كونتي مزيدا من تفاصيل جلسة المجلس الأوروبي، قائلا": "أجبت زملائي الذين كانوا يفكرون بتطبيق طويل المدى للآلية الأوروبية للاستقرار، أنه لا حاجة لاستنفاد الإمكانيات، لأن ليس هذا ما نحتاجه الآن"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضح أن "الآلية الأوروبية للاستقرار هي أداة أُنشئت لإنقاذ الدول الأعضاء التي تواجه توترات مالية مرتبطة بمواجهتها صدمات لها وقع غير متكافئ، لكن فيروس كورونا، على العكس، يتسبب بصدمة وطأتها متماثلة، سيتجلى تأثيرها في إغراق أنظمتنا الاقتصادية والاجتماعية في حالة كساد، بطريقة متزامنة وغير متوقعة على الإطلاق".

ويرى كونتي في ذلك "شيئا مختلفا تماما مقارنة بأزمة 2008"، مضيفا: "نجد أنفسنا أمام لحظة حرجة من التاريخ الأوروبي".

وأكد في المقابلة أيضاً أنه مع المرسوم المالي الذي يجري تحضيره لشهر أبريل "سترتفع جهودنا (...) إلى أكثر من 50 مليار يورو"، بما في ذلك الـ25 مليار الذي سبق أن أُنفقت في هذا المجال.
رقم : 853240
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