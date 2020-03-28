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السبت 28 آذار 2020 ساعة 17:31
93 وفاة جديدة بكورونا في هولندا
وأكد المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة (RIVM) أن حصيلة الوفيات بكورونا في هولندا ارتفعت بذلك إلى 639 حالة.
وأشار المعهد إلى إصابة 1159 شخصا بالفيروس خلال اليوم الأخير، ليبلغ بذلك إجمالي المصابين 9762 شخصا.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
853242
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