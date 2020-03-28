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السبت 28 آذار 2020 ساعة 17:35
اللواء سلامي:

هجوم قاعدة عين الأسد كان بداية الانتقام من الأميركيين

هجوم قاعدة عين الأسد كان بداية الانتقام من الأميركيين
وأكد اللواء سلامي أن النتيجة الوحيدة التي تمخضت عن المحاولات الاميركية هي تحول المنطقة الى ساحة لتألق الثورة الاسلامية ونفوذها.

وقال قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي اننا نحذر الاميركيين من أنهم لا سبيل لهم سوى مغادرة المنطقة وتركها على حالها مضیفا أن التواجد الاميركي في المنطقة يلحق بهم الضرر ويمهد لالحاق المزيد من الاضرار بشعوب المنطقة.

وأكد اللواء سلامي أن هجوم قاعدة عين الاسد كان بداية الانتقام من الاميركيين على ارهابهم باغتيال الشهيدين سليماني والمهندس مشددا أن اقدام اميركا على اغتيال الشهيد سليماني ادى لشن الهجوم على قاعدة عين الاسد وانهيار هيمنتها الزائفة بالمنطقة.
رقم : 853244
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