بين التمديد والتحذير ... الوزارات السورية تستنفر لمواجهة كورونا

ونشرت الوزارة ما يشبه التحذير، عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" جاء فيه:" لا يوجد أي دولة سجلت إصابة واحدة بفيروس كورونا، سواء كانت قادمة من الخارج أو الداخل وبقيت حالة واحدة".



وتابعت منبهة " لذلك يجب أن نبقى على أهبة الاستعداد والحذر وأن نتوقع الأسوأ دائماً".



وجاءت ردود أفعال السوريين على تحذير الوزارة مختلفة، بين ما اعتبرها تصريحات مبهمة، القصد منها التمهيد للإعلان عن حالات جديدة، وبين من وجّه اللوم للوزارة معتبراً أنه "يجب أن نتوقع الأفضل دائماً".



ودافع آخرون عن الوزارة على اعتبار أنه "يجب التنبيه إلى خطورة الوضع بمختلف الأساليب، حتى التخويف، نظراً لعدم التزام الكثيرين بتعليمات الحجر المنزلي، حتى الآن".



وأعاد البعض تذكير الحكومة بضرورة السعي لتأمين حاجات الناس، ومحاربة الاحتكار وغلاء الأسعار حتى يتمكن الناس من التزام بيوتهم وهم في حالة فعلية من الاطمئنان".





وأفاد ناشطون من مدينة اللاذقية، أن الحركة في الشوارع يوم الخميس كانت في أوجها، مع استغلال الكثيرين للعطلة والأجواء الدافئة والقيام بالتنزه "العائلي" في الحدائق العامة.



وفي سياق متصل مددت الحكومة السورية عطلة المدارس والجامعات والمعاهد لمنتصف شهر نيسان المقبل، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا في سوريا.



وافادت مصادر رسمية أنه وفي ضوء ما اتخذه الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا وزارة التربية، تقرر تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها اعتباراً من 2-4-2020 ولغاية الخميس 16-4-2020.



كما قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا في سوريا، تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة من ٢ – ٤ – ٢٠٢٠ ولغاية ١٦ – ٤- ٢٠٢٠.



ووجهت وزارة التربية في سوريا مدارس التعليم المهني للبدء بتصنيع الكمامات بدءا من يوم غد السبت، وتجهيز أخرى مراكز للحجر الصحي.



ونقلت صفحة الوزارة عن الوزير عماد العزب أنه سيتم توزيع الكمامات على الطلاب والمعلمين والقطاع التربوي والمشافي أيضا.



وأشار العزب إلى أن الوزارة جهزت 24 مدرسة لتستخدم كمراكز حجر عند الحاجة، وبمعدل مدرستين في كل محافظة إضافة إلى 12 مركز إقامة يضم ما يتجاوز 660 سريرا ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة.



وأضاف أنه تم تحديد 14 مدرسة إضافية بالتعاون مع المحافظين لتكون أيضا مراكز حجر إضافية، وذلك بعد أن أنهت وزارة التربية تنظيف وتعقيم معظم المدارس في البلاد.



وفي سياق ذي صلة، نفى العزب صحة كل ما يشاع حول تأجيل العام الدراسي، ووصفها بأنها إشاعات، وأوضح أن "تعليق الدوام مستمر حتى 2 أبريل القادم" وأنه سيصدر لاحقا تعميم يوضح التطورات اللاحقة بالعملية التربوية التعليمية سواء للصفوف الانتقالية أو الشهادة الإعدادية أو الثانوية.



يشار إلى أنه بالأمس قرر الفريق الحكومي منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم، اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 29 -3-2020 وحتى إشعار آخر.



