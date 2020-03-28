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السبت 28 آذار 2020 ساعة 19:28

اية الله رئيسي یأمر بفتح تحقيق سريع بقضية سجن سقز

اية الله رئيسي یأمر بفتح تحقيق سريع بقضية سجن سقز
وبحث آية الله رئيسي في اجتماع خاص مع قائد قوى الامن الداخلي العميد حسين اشتري والنائب الاول لرئيس السلطة القضائية الشيخ محسني ايجئي والمدعي العام للبلاد الشيخ محمد جعفر منتظري ورئيس منظمة السجون اصغر جهانغير وعدد من المسؤولين القضائيين وقوى الامن الداخلي وبحث معهم القضايا المتعلقة بالسجون.

واكد رئيس السلطة القضائية خلال الاجتماع ضرورة التعاطي والتعاون اكثر بين قوى الامن الداخلي والسلطة القضائية على صعيد تطبيق العدالة وصون حقوق الشعب.
واوعز اية الله رئيسي بضرورة متابعة الشؤون الامنية والصحية والعلاجية للسجناء في ارجاء البلاد.

و قدم رئيس منظمة السجون بالسلطة القضائية تقريرا حول وضع السجناء، منوها فيه بمنح اجازات لـ 100 الف من نزلاء السجون بمناسبة حلول عيد راس السنة الايرانية (في 21 اذار /مارس 2020)، والإجراءات الصحية اليومية المتبعة للحفاظ على سلامتهم.
رقم : 853264
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