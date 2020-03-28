صحة غزة تمدد الحجر 3 أسابيع

وقال المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة، "إن الضرورة الملحة ورأي الخبراء والاستشاريين المطلعين على انتشار وباء كورونا وأن هناك نسب دولية تفيد بأن الوباء لربما يكون فترة حضانة الفيروس فيه أكثر من 14 يومًا، وهذه احتمالات تواجه الانظمة الصحية بالعالم، ولذلك تقرر بأن يتم مواصلة الحجر الصحي في مراكز الحجر من أسبوعين إلى 3 أسابيع لتحصين المجتمع".



وأوضح القدرة أن وزارته تعمل بإمكانيات محدودة على كافة المستويات الطبية، مشيرًا إلى وجود نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية والفحص المخبري المختص بكورونا وكذلك أجهزة التنفس الاصطناعي.



وأضاف "نحن أمام منعطف خطير لا يمكن التنبؤ به في حال انتشر الوباء"، مؤكدًا أن كافة مراكز الحجر الصحي مناطق مغلقة.



وشدّد المتحدث باسم الصحة أنه سيتم مساءلة كافة من يخالف القوانين، مبينًا أن إجراءات السلامة والوقاية على معابر قطاع غزة تسير بصورة مشددة.



وكشف القدرة خلال الإيجاز اليومي الخاص بمستجدات الوباء العالمي، أن نتائج الفحص المخبري لوكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم ومرافقه كانت سلبية (سليمة).



في ذات الشأن، أكد القدرة أن فرق التفتيش الصيدلاني تتابع عن كثب التزام الصيدليات بالأسعار وخاصة فيما يتعلق بالمعقمات ومستلزمات الوقاية.



وبيّن أن فرق التفتيش قامت باتخاذ إجراءاتها القانونية بحق 10 صيدليات لم تلتزم بهذه الأسعار وتقوم بابتزاز المواطنين.