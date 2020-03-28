قطر... إعلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "حالة الوفاة نتيجة الفيروس تعود لمقيم من جمهورية بنغلاديش الشعبية يبلغ من العمر 57 عاما، وكان يعاني من أمراض مزمنة".



وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 28 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالتين تماثلتا للشفاء من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 45 حالة في دولة قطر، بالإضافة إلى تسجيل أول حالة وفاة بسبب الفيروس.



وذكر البيان، أن "حالتي الشفاء تعودان لمواطنين قطريين"، ليصل إجمالي حالات الشفاء من (كوفيد-19) في البلاد إلى 45 حالة.



وزارة الصحة العامة تذكر أن حالتي الشفاء تعودان لمواطنين قطريين ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس (كوفيد-19) إلى 45 حالة، وأن حالة الوفاة نتيجة الفيروس تعود لمقيم من جمهورية بنغلاديش الشعبية يبلغ من العمر 57 عاما وكان يعاني من أمراض مزمنة، متقدمة بالتعازي والمواساة إلى أسرته.



وأفادت الوزارة، بأن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى دولة قطر وأخرى لمخالطين لمصابين بالفيروس.