الكويت... حملة شعبية تجمع 23 مليون دولار لمواجهة كورونا

وانطلقت الحملة الشعبية الخيرية لدعم جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، السبت، تحت عنوان "فزعة للكويت".



وتنظم تلك الحملة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، بالتعاون مع 41 جمعية خيرية كويتية، وتستمر يوما واحدا.



ووفقا للموقع الرسمي للحملة، فقد جمعت نحو 7.3 ملايين دينار كويتي، أي نحو 23.3 مليون دولار أمريكي.



وقال الناطق الإعلامي باسم الحملة "خالد الشطي"، إن الحملة جاءت استجابة لنداء أمير البلاد الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، وتعبيرا عن تضامن كل فئات المجتمع في مكافحة الفيروس وما خلفه من آثار اقتصادية واجتماعية.



وأشار "الشطي" إلى أن "ذلك استدعى تلك الفزعة الوطنية لتوحيد جهود جميع الجمعيات الخيرية تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية".



وعبر مغردون كويتيون عن سعادتهم بالمبالغ التي جرى جمعها في ذلك الوقت القصير.

وسجلت الكويت 235 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، بينهم 64 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.