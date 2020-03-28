الصفحة الرئيسية
0
السبت 28 آذار 2020 ساعة 21:52

الكويت... حملة شعبية تجمع 23 مليون دولار لمواجهة كورونا

الكويت... حملة شعبية تجمع 23 مليون دولار لمواجهة كورونا
وانطلقت الحملة الشعبية الخيرية لدعم جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، السبت، تحت عنوان "فزعة للكويت".

وتنظم تلك الحملة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، بالتعاون مع 41 جمعية خيرية كويتية، وتستمر يوما واحدا.

ووفقا للموقع الرسمي للحملة، فقد جمعت نحو 7.3 ملايين دينار كويتي، أي نحو 23.3 مليون دولار أمريكي.

وقال الناطق الإعلامي باسم الحملة "خالد الشطي"، إن الحملة جاءت استجابة لنداء أمير البلاد الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، وتعبيرا عن تضامن كل فئات المجتمع في مكافحة الفيروس وما خلفه من آثار اقتصادية واجتماعية.

وأشار "الشطي" إلى أن "ذلك استدعى تلك الفزعة الوطنية لتوحيد جهود جميع الجمعيات الخيرية تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية".

وعبر مغردون كويتيون عن سعادتهم بالمبالغ التي جرى جمعها في ذلك الوقت القصير.
وسجلت الكويت 235 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، بينهم 64 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.
رقم : 853296
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: يتعين علينا الاستفادة من مختلف تجارب العالم
روحاني: يتعين علينا الاستفادة من مختلف تجارب العالم
هجوم قاعدة عين الأسد كان بداية الانتقام من الأميركيين
هجوم قاعدة عين الأسد كان بداية الانتقام من الأميركيين
28 آذار 2020
ما أهداف أميركا من استمرار الحظر على ايران؟
ما أهداف أميركا من استمرار الحظر على ايران؟
28 آذار 2020
كيف تقيم الجماعات الإرهابية بإدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟
كيف تقيم الجماعات الإرهابية بإدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟
28 آذار 2020
العراق.. تكليف الزرفي والسيناريوهات المتوقعة
العراق.. تكليف الزرفي والسيناريوهات المتوقعة
28 آذار 2020
ربيعي: ايران الدولة الوحيدة التي تواجه الحظر وكورونا معا
ربيعي: ايران الدولة الوحيدة التي تواجه الحظر وكورونا معا
28 آذار 2020
كورونا والأزمة الاخلاقية.. كيف ارتبط إسم
كورونا والأزمة الاخلاقية.. كيف ارتبط إسم 'قم' بها؟!
28 آذار 2020
صحة ايران: 11133 شخصا تماثلوا للشفاء من
صحة ايران: 11133 شخصا تماثلوا للشفاء من 'كورونا'
27 آذار 2020
العميد حاتمي: سنزيد القدرة التدميرية للرؤوس الحربية
العميد حاتمي: سنزيد القدرة التدميرية للرؤوس الحربية
27 آذار 2020
شمخاني: كورونا اظهرت كفاءة البنية التحتية في البلاد
شمخاني: كورونا اظهرت كفاءة البنية التحتية في البلاد
27 آذار 2020
لأول مرة ترامب يغير موقفه من دعم ابن سلمان !
لأول مرة ترامب يغير موقفه من دعم ابن سلمان !
27 آذار 2020
حماس تثمن مبادرة السيد الحوثي حول معتقليها بالسعودية
حماس تثمن مبادرة السيد الحوثي حول معتقليها بالسعودية
27 آذار 2020
کورونا.. ابن سلمان وحرب الیمن في العام السادس
کورونا.. ابن سلمان وحرب الیمن في العام السادس
26 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا بولاية نيويورك الأمريكية
منظمة التحرير: الاحتلال يستغل أزمة كورونا لمواصلة الاستيطان
في غضون عشرة ايام .. دواء كورونا الايراني في الاسواق
الصحة اللبنانية: 206 حالات مجمل إصابات كورونا
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في موسكو بمقدار الضعف