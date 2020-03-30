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الاثنين 30 آذار 2020 ساعة 08:57

الجبهة الشعبية: نتضامن مع ايران التي تقاوم الحصار الاجرامي

الجبهة الشعبية: نتضامن مع ايران التي تقاوم الحصار الاجرامي
وقال جميل مزهر القيادي في الجبهة الشعبية إن "العالم كله يدفع الآن ثمن جرائم هذا التوحش الامبريالي المجرم، وحتى الشعب الأمريكي نفسه يتجرع المعاناة بفعل السياسات الأمريكية التي تعلي الشركات ورأس المال على حساب الإنسان، في الوقت الذي ترفع عدد من دول العالم الحرة وفي مقدمتها كوبا والصين وروسيا وبعض البلدان شعار القيم الإنسانية، حيث رفضت مقايضة هذه القيم بالدولارات والمليارات التي اعتمدت الاحتكار والتوحش طريقاً لمراكمة ثرواتها وبسط هيمنتها".

واعتبر مزهر في تصريح صحفي بأن انتصار الصين في التصدي للوباء، وإطلاقها مبادرة لمساعدة بلدان العالم في مواجهة المرض مَثّل درساً إنسانياً وأخلاقياً هاماً، سادت خلاله القيم الإنسانية على سياسة مناعة القطيع التي اتبعتها بعض البلدان الرأسمالية خاصة بريطانيا بحق مواطنيها في مواجهة المرض.

وأكد أن انتصار البشرية وقيمها في مواجهة الوباء والتوحش الامبريالي الرأسمالي الليبرالي حتمي حسبما افاد موقع العهد الإخباري.

كما أشار إلى أن البشرية تخوض اليوم أكثر الحروب ضراوة وألماً في الصراع من أجل البقاء، حيث تسببت ممارسات الامبريالية وشركاتها الكبرى بتلوث البيئة وخلق الاحتباس الحراري، فضلاً عن السياسات الليبرالية المتوحشة على حقوق الشعوب عبر الإرهاب العسكري والتدميري والحصار، وصولاً لمحاولات إخضاع حاجات الشعوب الإنسانية والطبية للابتزاز من قبل قوانين العرض والطلب والعصابات وأجهزة المخابرات العالمية في قضية التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا، ولكن بالمقابل تتجلى القيم الإنسانية بأبهى صورها في الموقف الذي عبّرت عنه عدة بلدان وعلى رأسها كوبا في تقديم المساعدة للبلدان المتفشي فيها المرض، وإرسال طواقم طبية عاجلة رغم الحصار والمعاناة".
رقم : 853497
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