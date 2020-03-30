ليبيا تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

وأوضح المركز يوم الاحد أنه سجلت 12 عينة تخص الأشخاص المخالطين لحالة الإصابة الموجبة التي جرى اكتشافها أمس بمدينة مصراتة.



وأشار إلى أن نتائج التحليل توصلت إلى أن 5 عينات موجبة بالفيروس، مقابل 7 حالات سلبية.