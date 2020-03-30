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الاثنين 30 آذار 2020 ساعة 11:21

80% من مصابي كورونا في مصر لا يحتاجون لعناية مركزة‎

80% من مصابي كورونا في مصر لا يحتاجون لعناية مركزة‎
وحسب بوابة "أخبار اليوم" أضاف شيحة بمداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية أنه "لا يوجد ما يقلق بشأن كورونا"، موضحا أن "الاطمئنان سيكون خلال الـ10 أيام المقبلة لو ظلت الحالات على نفس المعدل".

ولفت إلى أن "80% من الحالات المصابة بالفيروس في مصر لا تحتاج إلى عناية مركزة، على عكس إيطاليا حيث إن نصف المصابين بكورونا فيها يحتاجون الدخول للعناية المركزة".
وأكد جمال شيحة أن من يدخل إلى العناية يوميا من المصابين بكورونا في مصر "يمكن عدهم على أصابع اليد الواحدة".

وأشار إلى أنه "تجرى حاليا تجربة لـ5 سيناريوهات للعلاج تتمثل في استخدام بعض الأدوية المعروفة والموجودة في العالم والتي تستخدم لعلاج أمراض أخرى مثل الملاريا والإيدز والإيبولا"، مؤكدا أن هذه التجربة "تشارك فيها العديد من دول العالم".
رقم : 853522
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