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الاثنين 30 آذار 2020 ساعة 11:23

طقس العراق.. أمطار وكتلة هوائية دافئة

طقس العراق.. أمطار وكتلة هوائية دافئة
وقال عطية إن “حالة عدم الاستقرار في مناطق من مدن شمال البلاد تستمر بسبب تأثير منخفض جوي متعمق، الذي سيسبب طقساً غائماً بشكل جزئي، وتستمر فرص الأمطار التي تكون متفاوتة الشدة يصحبها الغزارة على فترات تشمل مدن دهوك وشمال نينوى واربيل والسليمانية وشمالي كركوك لتكون مصحوبة بالبرق والرعد على فترات، اما باقي مدن الوسط والجنوب والغربية تكون أجواؤها صافية ومشمسه معتدلة نسبيا مع ظهور بعض السحب على فترات”.

وأضاف عطية، أن “درجات الحرارة بدأت بالارتفاع التدريجي منذ يوم أمس، وستواصل ارتفاعها خلال الايام المقبلة، ويوم الاربعاء المقبل يشهد تأثرنا بكتلة هوائية دافئة من شبه الجزيرة العربية تسبب ارتفاعا ملحوظاً بدرجات الحرارة، ويستمر الارتفاع طوال الأيام المقبلة خصوصا مدن جنوب البلاد لتتجاوز خلال النهارالثلاثين مئوية”.

وتابع، “تتأثر اليوم مناطق غربي البلاد والجنوب الغربي( بادية الجنوب)، وبعض مناطق الفرات الأوسط خلال ساعات النهار بهبوب رياح شمالية غربية تصل هباتها إلى 60 كم بالساعة تسبب إثارة الغبار مما يؤدي إلى تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية في هذه الاماكن، وباقي مدن البلاد ستكون الاجواء فيها خلال النهار صافية يتخللها ظهور بعض السحب واجواء معتدلة نسبيا وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي”.
رقم : 853523
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