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الاثنين 30 آذار 2020 ساعة 14:35

لبنان.. حركة أمل تعلن تجهيز 7 مراكز للحجر الصحي

لبنان.. حركة أمل تعلن تجهيز 7 مراكز للحجر الصحي
لفت مصدر مسؤول في قيادة إقليم ​الجنوب​ في "​حركة أمل​"، إلى "أنّهم على صعيد "حركة أمل" عمِلوا على تجهيز مراكز عدّة للحجر الصحي في إقليم الجنوب، موزّعين على الشكل الآتي: مركز في ​البابلية​، مركز في زفتا، مركز في كفر حتى، مركز في ​مشغرة​، مركز في حومين التحتا، مركز في أنصار ومركز في كفر صير".

وأوضح في تصريح، أنّ "كلّ هذه المراكز تمّ تجهيزها بحسب الشكل المطلوب والمعدّات اللّازمة، كما ويتمّ تجهيز مركزين للمغتربين، وهما فندق "المونتانا" في المروانية والثاني "أوتيل المونس" في ​الصرفند​ والسكسكية"، مشيرًا إلى أنّ "المعالجة للمصابين بفيروس "كورونا" ستبقى في المراكز الحكومية التالية: صيدا ومشغرة و​النبطية​، مع وجود خطّة للتدخّل السريع في حال لاسمح الله تفشّى الوباء، حيث يوجد غرفة عمليّات مركزيّة مجهّزة بشكل تام".

وذكر أنّ "على صعيد منطقة ​الزهراني​، لايزال الإلتزام بالتعبئة العامة يلامس المئة بالمئة، و​الحجر المنزلي​ سيّد الموقف كما والأنشطة متواصلة من قبل المجالس البلدية و​الجمعيات الأهلية​ والكشافة و​الدفاع المدني​ والأندية بتوزيع المساعدات والمؤونات، والمحافظة على المنطقة بشكل عام".
رقم : 853551
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