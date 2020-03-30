عبد المهدي يحذر التحالف من أي عمل تعرضي في العراق

واعتبر عبد المهدي في بيان ان القيام بأعمال حربية مضادة مدانة وغير مرخص بها يعد تهديدا لأمن المواطنين، وانتهاكا للسيادة ولمصالح البلاد العليا.



ودعا عبد المهدي بدلا من الاعمال العدائية يجب بذل الجهود لمحاربة (داعش) وبسط الأمن والنظام، ودعم الدولة والحكومة، مشددا على وجوب وقف الخروقات والأعمال الانفرادية، واحترام الجميع للقوانين والسيادة العراقية، كما اشار البيان الى رصد السلطات تحليق طيران غير مرخّص به بالقرب من مناطق عسكرية، مضيفا أنّ الأعمال اللاقانونية في استهداف القواعد العسكرية العراقية أو الممثليات الأجنبية، هو استهدافٌ للسيادة.