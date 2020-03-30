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الاثنين 30 آذار 2020 ساعة 14:41

قوى الامن اللبناني توضح حقيقة إصابة سجناء لديها بـ"كورونا"

قوى الامن اللبناني توضح حقيقة إصابة سجناء لديها بـ"كورونا"
واكدت المديرية العامة الیوم الاثنین فی بیان لها سلامة جميع النزلاء في السجون كافة وعدم اصابتهم بفيروس كورونا،معتبرة أن تداول مثل هذه ​الاخبار​ من شأنه ان يؤدي الى اثارة الخوف والهلع لدى السجناء وذويهم.

وتمنت على المواطنين عدم الأخذ بهذه ​الأخبار​ التي لا أساس لها، كونها محض ​شائعات​، والعودة إلى شعبة العلاقات العامة، لاستقاء المعلومات الصحيحة، مؤكدة ان مطلق هذه الشائعة الذي قام بتزوير المستند سيتعرض للملاحقة القضائية.

سجن رومة فی شرق بیروت من اکبر سجناء في لبنان و يكتظ بعدد كبير من السجناء و لذلك قررت الدولة اللبنانية تخفيض عددهم.

في هذا السياق أوضحت إدارة مستشفى بيروت الحكومي أن "المستند الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي حول نتائج فحوصات الكورونا لعينات دم مرسلة من قبل إدارة سجن رومية المركزي لمساجين لديها، ليس صادرا عن مختبرات المستشفى وهو مستند منسوب إلى المستشفى ويتضمن تواقيع مزورة.

بناء عليه، ولخطورة هذا الفعل سيتقدم المستشفى باتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بوجه كل من يثبت تورطه في هذا التزوير.
رقم : 853556
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