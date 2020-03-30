ايران تزيح الستار عن أجهزة تشخيص فيروس كورونا

وعرضت العدة في هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اليوم بعد ان تم تصميمها وانتاجها من قبل الخبراء الايرانيين.



ووفقا لمسؤول دائرة البحوث الصناعية التابعة للأركان العامة للقوات المسلحة العميد عزيزي دلشاد، إن احدى الجوانب المهمة للإنتاج الضخم لهذه العدة، هو استعداد القوات المسلحة للتهديدات البيولوجية المماثلة.



وقال في إشارة إلى اجتماع اللجنة الفنية والبحثية لمقر الإمام الرضا عليه السلام التابع للقوات المسلحة، فإن اللجنة تتابع العديد من المشاريع، ومن بينها موضوع عدة التشخيص لفيروس كورونا والتي كشف عنها اليوم.



وقال العميد عزيزي دلشاد عن مواصفات عدة تشخيص فيروس كورونا: ان هذه الادوات بامكانها الكشف عن المرض بشكل دقيق وممتاز في غضون ثلاث ساعات و اكتشاف جميع الجينومات الشائعة في العالم.



واضاف ان هذه العدة لاتقل كفاءة في مواصفاتها عن نظيرتها الاجنبية، بل قد تتفوق عليها في دقة التشخيص.