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الاثنين 30 آذار 2020 ساعة 15:58
ظريف على أميركا إنهاء حظرها الوقح الجائر على ايران
وفي مقال له نشرته صحيفة "كامرسانت" الروسية، أكد ظريف أن على أميركا أن تنهي حظرها الوقح الجائر غير القانوني الذي يعد بحد ذاته جريمة ضد الإنسانية.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
853579
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