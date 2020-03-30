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الاثنين 30 آذار 2020 ساعة 18:00

اليمن..وصول سفينتين محملتين بالقود الى ميناء الحديدة

اليمن..وصول سفينتين محملتين بالقود الى ميناء الحديدة
الأولى السفينة (كورنيت ) المحملة بكمية (30,079) طن من مادة البنزين وذلك بعد ان تم احتجازها عرض البحر من قبل تحالف العدوان لمدة 103 يوما

والثانية السفينة (سي تشالنجر ) المحملة بكمية (11,000) طن من مادة الديزل ، وذلك بعد ان تم احتجازها عرض البحر من قبل تحالف العدوان لمدة 18 يوما.

وقال الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية، لازال يحتجز تحالف العدوان "12" إثنى عشر سفينة نفطية عرض البحر بلغ مدة احتجاز أولاها اكثر من "140" يوما وبلغت الكميات المحتجزة على تلك السفن كمية"110,455" من مادة البنزين ، وكمية "196,689" طن من مادة الديزل فضلا عن سفن الغذاء والدواء والغاز المنزلي ويمنعها من الدخول الى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة وذلك إمعانا منهم في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم في ظل الحاجة الماسة للمواد البترولية .

هذا وقد أصدرت ادارة شركة النفط اليمنية توجيهات للمختصين بفرع الحديدة بالترتيب لدخول السفن المشار اليها للربط في الرصيف المناسب وبحسب الأولوية والاحتياج في حال مطابقتها للمواصفات ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لما من شأنه تغطية الاحتياجات الكاملة للمواطنين ومختلف القطاعات والحفاظ على الإستقرار التمويني في السوق المحلية.
رقم : 853600
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