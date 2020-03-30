الإمارات..ارتفاع عدد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا الى 570

ولفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 220 ألف فحص مخبري، داعية الجميع إلى تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم والمجتمع إلى حين انتهاء أزمة وباء كورونا.



ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الإمارات إلى 570 إصابة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة.