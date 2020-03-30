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الاثنين 30 آذار 2020 ساعة 19:54

سوريا.. حمص تستعد للحظر الكامل

سوريا.. حمص تستعد للحظر الكامل
و أكد محافظ حمص طلال البرازي خلال متابعته و تقييم التجربة تقسيم المدينة إلى 45 حياً وأنه تم تشكيل خلية عمل من لجنة الحي و بعض الفعاليات الأهلية التطوعية في الأحياء، بحيث تقوم هذه اللجنة بتسيير قافلة من السيارات الصغيرة تضم الخضراوات و الفواكه ، بالإضافة لسيارة للسورية للتجارة ومع الأيام القادمة سيارات تضم برادات صغيرة لبيع مادة الفروج و اللحوم ، إضافة لسيارة المخابز و ذلك لتقديم مختلف المواد للمواطنين المتواجدين بمنازلهم خلال فترة الحظر التي قد تمتد لساعات طويلة من اليوم .

و أشار المحافظ إلى أن خلية الطوارئ بالمحافظة بدأت التحضير بوضع خطط لإيصال المواد التموينية لكل المواطنين في حال تم إقرار حظر تجوال كامل على مدار اليوم ، و من هذه الخطط السيارات التي ستقوم بالتوزيع ضمن الأحياء و سيتم تقييم التجربة التي ستشمل كل أحياء المدينة خلال الأيام القادمة لتلافي كل الثغرات ، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع نقابة الصيادلة بضرورة تواجد صيدلية مناوبة في كل حي خلال فترة حظر التجوال ، كما أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري في حمص بتقسيم المدينة 10 قطاعات سيتم وضع سيارة إسعاف مجهزة بكل قطاع لتلبية كل الحالات الإسعافية الطارئة .

و أوضح المحافظ أنه بالنسبة لريف المحافظة تم تشكيل لجان بكل وحدة إدارية بالتعاون مع الفعاليات و مديري المناطق و النواحي ليكون لها دور بتقديم و توزيع المواد التموينية للمواطنين خلال فترة الحظر إذا امتدت لساعات طويلة، مشيراً للدور المهم للجان الأحياء ضمن المدينة والوحدات الإدارية بالمرحلة القادمة وتأمين المواد لكل المواطنين .
رقم : 853628
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