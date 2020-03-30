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الاثنين 30 آذار 2020 ساعة 19:55

اجتماع مجلس استشاري طبي في وزارة الصحة السورية

اجتماع مجلس استشاري طبي في وزارة الصحة السورية
وتطرق الاجتماع مناقشة حالات مرضى كورونا من جهة تقسيم انواع الحالات وكيفية معالجتها والتعامل معها بالاضافة لتوجيه المشافي كيفية التعامل مع الحالات واستقبالها والتاكيد على ضرورة العزل المنزلي للحالات الخفيفة.

وأعلنت الوزارة اليوم عن تسجيل أول حالة وفاة في سوريا بسبب فيروس كورونا لسيدة دخلت المشفى وتوفت على الفور وأظهرت نتائج التحاليل أنها كانت مصابة بفيروس كورونا.

وكانت الحكومة السورية قررت اليوم فرض حظر تجول بين المحافظات اعتبارا من الساعة السادسة مساء الثلاثاء، ونشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء في سوريا على موقع "فيسبوك" اليوم الأحد: "في ظل المتابعة اللحظية لانتشار فيروس كورونا إقليميا ودوليا أجرى مجلس الوزراء تقييما للإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لوباء كورونا خلال الفترة الماضية والقرارات الواجب اتخاذها لحصر أي انتشار للفيروس.

وفي هذا السياق قرر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم حظر التجول بين المحافظات اعتبارا من السادسة من مساء الثلاثاء القادم ولتاريخ 16-4-2020 وكلف وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار".

وكانت وزارة الصحة السورية كشفت أمس السبت أن وضع الحالات الخمسة المصابة بفيروس كورونا في سوريا مستقر وأن إجراءات المتابعة الطبية مستمرة حتى الشفاء.
رقم : 853630
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