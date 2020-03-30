الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 30 آذار 2020 ساعة 19:59

الصحة الايرانية: انجاز جديد سيضع إيران في المقدمة

الصحة الايرانية: انجاز جديد سيضع إيران في المقدمة
وخلال مشاركته كضيف في اجتماع مجلس القضاء الاعلى، شرح سعيد نمكي ظاهرة كورونا ووتيرة انتشارها في ايران وسائر الدول وشرح الاجراءات المتخذة لمكافحة هذا الفايروس، منوها بالدعم الخاص من قبل قائد الثورة كأكبر محفز في مكافحة فايروس كورونا.

كما أشاد نمكي بالدعم الذي أبداه رئيس السلطة القضائية ومتابعاته ومواساته وزملاؤه للكادر الطبي في إيران، مصرحا: أن موقفا جميلا من التعاون والمواكبة بين الشعب والمسؤوللين قد برز من خلال بث روح الوفاق الوطني وروح الجهاد في البلاد.

وأشار وزير الصحة إلى الإجراءات المتخذة للكشف عن المصابين بكورونا وتقديم الخدمات العلاجية لهم، وقال: رغم ان مكافحة كورونا صعبة في ظروف الحظر، إلا أننا ومنذ البداية لم نواجه ولا نواجه نقصا في الأدوية الخاصة التي وضعت بعين الإعتبار لعلاج هذا المرض.

ووصف مشروع الغربلة العامة للكشف عن المصابين بكورونا، بأنه أحد الإجراءات المؤثرة في قطع سلسلة انتقال الفايروس، وأوضح أنه من خلال تعبئة الأطباء، شارك حتى الليلة الماضية 61.6 مليون شخص في مشروع الغربلة، تم تحديد 2218800 شخص منهم جدير بالمتابعة، وقد خضع 93778 شخصا منهم للعلاج في المنازل، وتمت أحالة 16049 شخصا منهم الى المستشفيات، وتم ترقيد 5391 شخصا من الأخيرين.

وبيّن وزير الصحة أنه من خلال تنفيذ خطة منع التنقل بين المحافظات والتي دخلت حيز التنفيذ بالتعاون مع السلطة القضائية وقوى الأمن الداخلي ووزارة الطرق، اكتملت إجراءات الإحتواء لقطع سلسلة الانتقال، والآن انخفضت وتيرة الوفيات، وتحسنت ظروف تقديم الخدمات في المستشفيات.

واختتم وزير الصحة بالقول: لقد بلغنا اليوم نقطة مشرقة في إحتواء الأمراض الفايروسية، وفي المستقبل القريب سيتم الإعلان عن إنجاز من قبل الجمهورية الإسلامية يضع إيران في المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال.
رقم : 853632
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران تزيح الستار عن أجهزة تشخيص فيروس كورونا
ايران تزيح الستار عن أجهزة تشخيص فيروس كورونا
خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية
خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية
30 آذار 2020
تخصيص اعتمادات مالية لمواجهة السيول والآفات في ايران
تخصيص اعتمادات مالية لمواجهة السيول والآفات في ايران
30 آذار 2020
كورونا تعيد رسم خارطة العلاقات السياسية مع دمشق
كورونا تعيد رسم خارطة العلاقات السياسية مع دمشق
30 آذار 2020
روحاني: يتعين علينا الاستفادة من مختلف تجارب العالم
روحاني: يتعين علينا الاستفادة من مختلف تجارب العالم
28 آذار 2020
هجوم قاعدة عين الأسد كان بداية الانتقام من الأميركيين
هجوم قاعدة عين الأسد كان بداية الانتقام من الأميركيين
28 آذار 2020
ما أهداف أميركا من استمرار الحظر على ايران؟
ما أهداف أميركا من استمرار الحظر على ايران؟
28 آذار 2020
كيف تقيم الجماعات الإرهابية بإدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟
كيف تقيم الجماعات الإرهابية بإدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟
28 آذار 2020
العراق.. تكليف الزرفي والسيناريوهات المتوقعة
العراق.. تكليف الزرفي والسيناريوهات المتوقعة
28 آذار 2020
ربيعي: ايران الدولة الوحيدة التي تواجه الحظر وكورونا معا
ربيعي: ايران الدولة الوحيدة التي تواجه الحظر وكورونا معا
28 آذار 2020
كورونا والأزمة الاخلاقية.. كيف ارتبط إسم
كورونا والأزمة الاخلاقية.. كيف ارتبط إسم 'قم' بها؟!
28 آذار 2020
صحة ايران: 11133 شخصا تماثلوا للشفاء من
صحة ايران: 11133 شخصا تماثلوا للشفاء من 'كورونا'
27 آذار 2020
العميد حاتمي: سنزيد القدرة التدميرية للرؤوس الحربية
العميد حاتمي: سنزيد القدرة التدميرية للرؤوس الحربية
27 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطر... إعلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا
نتائج إيجابية لاختبار أول لقاح إيراني الصنع ضد کورونا
لبنان.. 412 حالة اصابة مثبتة بفيروس كورونا
الاحتلال يعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 3460
هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الطعام؟