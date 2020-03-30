قوى العدوان السعودي تسجل 66 خرقا لاتفاق السويد

وأكد المصدر ان خروقات قوى العدوان في الحديدة تنوعت بين 6 ضرب طيران 1 تحليق حربي 5 عملية تحليق طائرات استطلاع و 30 عملية اطلاق نار و 24 ضرب مدفعي وصاروخي .



وأضاف المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 22 خرقا في كيلو16 و 3 خروقات في جزيرة كمران توزعت بين ضرب طيران و ضرب مدفعي وصاروخي وإطلاق نار بمختلف الأعيرة .



كما وافاد المصدر على أن خروقات العدوان في الدريهمي بلغت 14 خرقا وفي رقابة الصالح بلغت 1 خرقا و في مدينة الصليف بلغت 1 خرقا .



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت 25 خوقا في التحيتا بالجبلية والفازه وحيس والجاح بالاضافة الى رقابة الخامري