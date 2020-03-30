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الاثنين 30 آذار 2020 ساعة 21:06

حزب الله: تحرير فلسطين من البحر الى النهر على رأس ثوابتنا

حزب الله: تحرير فلسطين من البحر الى النهر على رأس ثوابتنا
واكد حزب الله وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد وفصائله المقاومة، واشاد بالتحركات والمواقف الفلسطينية المشرّفة التي شهدتها فلسطين المحتلة ومختلف مناطق الشتات والتي أكدت على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقه بتحرير كل شبر منها.

وجاء في البيان: اذ يؤكد حزب الله أنه مهما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وحشية فإنها لن تفت من عضد الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة المصممة اليوم أكثر من أي وقت مضى على مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة.

كما يدين حزب الله بشدة عمليات التوسع الصهيونية وقضم المزيد من الأراضي التي يمارسها كيان العدو، مستفيداً من التغطية الأميركية بما سمي "صفقة القرن" المشؤومة وتآمر بعض الأنظمة العربية، يشدد على أن لا شرعية للمحتل، وأن الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة سيواصلون درب الجهاد والكفاح حتى إنجاز التحرير ونيل الحرية والاستقلال مهما طال الزمن، والأمل بالله، إن نصر الله قريب.
رقم : 853650
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