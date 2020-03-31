أنباء عن نشر واشنطن صواريخ باتريوت في العراق

وقال موقع لبناني، ان الجيش الأميركي بدأ بتثبيت منظومة صواريخ باتريوت بجناحه في قاعدة عين الأسد في الانبار، كما ان هناك توقعات بوصول منظومتي باتريوت إلى منطقة كردستان العراق.



وافاد مصدر صحفي روسي نقلا عن موقع "رووداو" ان مسؤولا عسكريا أميركيا قال، إن "بطارية أخرى وصلت إلى قاعدة "حرير" في أربيل، وأن هناك بطاريتين أخرتين لا تزالان في الكويت في انتظار نقلهما إلى العراق".



وذكر مصدر مطلع أن "مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى أشاروا خلال اجتماع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي في شباط الماضي، إلى أن واشنطن يمكن أن تمنح بغداد غطاء سياسيا، بخفض عديدها في العراق مع نشر الصواريخ الدفاعية"، فيما سحب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة جنوده من قواعد عدة خلال الأسابيع الأخيرة.



وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي أمس الاثنين دون الإشارة إلى الباتريوت، من "خطورة القيام بأي عمل تعرضي بدون موافقة الحكومة العراقية".