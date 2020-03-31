ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بتونس إلى 362 حالة

وكشفت الوزارة فى بيان لها مساء الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 10 وفيات، مشيرة إلى وضع قرابة 18500 شخص فى الحجر الصحى حسبما افاد موقع مبتدا