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الثلاثاء 31 آذار 2020 ساعة 09:27

تحالف الفتح يكشف عن اخر موقف له من الرئيس المكلف

تحالف الفتح يكشف عن اخر موقف له من الرئيس المكلف
الأسدي كشف أنه" ليس بيننا وبين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة أي تفاوض أو تفاهم ولا زال الموقف كما هو". وطالب بحفظ حق الأغلبية وعدم الالتفاف عليه وللأغلبية حق الترشيح وللرئيس حق التكليف.

وفي العراق دعا عضو كتلة "الصادقون" النيابية العراقية، ثامر ذيبان،رئيس وزراء تصريف الأعمال عادل عبد المهدي إلى "ترك الغياب الطوعي، والعودة لوقف الانتهاكات الأميركية في العراق وانتهاك القوات الاميركية للسيادة العراقية".

وقال ذيبان إن "الحكومة العراقية غير موافقة أو مصرّحة لهذه التجاوزات، ولا حتى نصب منظومة باتريوت من قبل واشنطن"، مشيراً إلى أن "نشرها لمنظومة الباتريوت أمر غير مقبول".

وكان عبد المهدي حذّر من أي عمل هجومي على مواقع عراقية، مشيراً إلى رصد "طيران غير مرخص فوق مواقع عسكرية عراقية".
رقم : 853727
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