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الثلاثاء 31 آذار 2020 ساعة 09:28

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الاردن الى 5

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الاردن الى 5
وحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، أمس الاثنين إن الوزارة سجلت وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا، هي الأولى في مستشفى "الملك المؤسس"، شمالي البلاد.


من جانبه، أوضح مدير المستشفى محمد الغزو، أن إحدى الحالتين تعود لسيدة تبلغ من العمر 81 عاما، وتوفيت نتيجة لمضاعفات فيروس كورونا حيث سبب لها التهابا حادا في الرئتين.

وسجل الأردن حتى صباح الاثنين 259 إصابة بكورونا، نجم عنها 4 وفيات، فيما تماثل 18 مصابا للشفاء.

وشهد الأردن مؤخرا ازديادا في أعداد الإصابات بكورونا، ما دفعه لاتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس، أبرزها تفعيل قانون الدفاع (الطوارئ)، كما فرض حظر تجوال مفتوحا.

وأغلقت السلطات العاصمة وباقي محافظات المملكة، أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد بشكل كامل.

وحتى ظهر الاثنين تجاوز عدد مصابي كورونا حل العالم 735 ألفا توفي منهم أكثر من 34 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا، وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.
رقم : 853728
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