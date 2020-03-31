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الثلاثاء 31 آذار 2020 ساعة 10:07
ارتفاع عدد مصابي كورونا في كيان الاحتلال إلى 4831
وقالت أن 163 شخصًا تعافوا من الفيروس وتم إطلاق سراحهم إلى منازلهم.
كذلك تم اعلان الوفاة رقم 17 لسيدة في الخمسينات من العمر.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
853740
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