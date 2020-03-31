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الثلاثاء 31 آذار 2020 ساعة 10:08

125 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات في كوريا الجنوبية

125 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات في كوريا الجنوبية
وصرحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن عدد المصابين ارتفع لـ125، فيما وصل عدد الوفيات إلى 162 بزيادة 4 حالات عن العدد المسجل يوم أمس الاثنين.

ومن بين المصابين الجدد، تم تسجيل 60 حالة في دايغو، حيث اكتشفت 58 حالة إضافية في مستشفى ميجو الثاني في المدينة.

وتم تأكيد إصابة 24 شخصا في سيئول، منهم مصابون في كنيسة مامين، وحالات وافدة من الخارج.

وفي مناطق أخرى، سجلت 13 حالة في إقليم كيونغكي و6 في إنتشون وحالتان في كل من دايغون وإقليم كيونغسانغ الشمالي، وحالة واحدة في كل من بوسان وإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي وإقليم كيونغ سانغ الجنوبي.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة من خلال إجراءت الحجر الصحي على الوافدين، 15.
وسجل العدد الكلي لحالات الإصابة المؤكدة 6684 في دايغو و1300 في إقليم كيونغ سانغ الشمالي.
رقم : 853741
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