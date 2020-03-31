بنوك دبي تتخذ اجراءات جديدة لتخفيف الضغوظ في زمن كورونا

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، نقلا عن توجيهات الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات، إن "الإجراءات تشمل طرح خطط سداد مرنة وإلغاء فوائد وتكاليف إضافية وتخفيض رسوم وتنفذ في الفترة من أول أبريل/ نيسان حتى 30 يونيو/ حزيران".



وأعلنت الإمارات، أمس الاثنين، عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حيث تم رصد وتسجيل 41 إصابة جديدة تعود لجنسيات مختلفة.



وبحسب "وام"، تم الإعلان أيضاً عن تسجيل حالتي وفاة بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس، تعودان لمصاب من الجنسية العربية، يبلغ من العمر 48 عاماً، كان يعاني من أمراض في القلب وضغط الدم والسكري، أما حالة الوفاة الثانية لآسيوي يبلغ من العمر 42 عاماً كان يعاني أيضًا من أمراض في القلب، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة إلى 5 حالات.