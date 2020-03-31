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الثلاثاء 31 آذار 2020 ساعة 12:01

'وسيم' سوريا تعلن عن هذه الانباء حول بيع الكمامات

وأضافت “وسيم” أن الحلقات الوسيطة هي من يرفع الأسعار إلى ما يفوق 300 ليرة، منوهةً بوجود طلبات كثيرة من الصيادلة لشرائها ولو بالسعر المتداول في السوق، نظراً لنقص الكمية المتوفرة وحاجة الناس لها، وفق ما نقلته عنها صحيفة “الثورة”.

ومؤخراً، قفز سعر علبة الكمامات التي تضم 50 كمامة من 1,500 إلى أكثر من 9,000 ليرة سورية، نتيجة إقبال المواطنين على شرائها بكميات كبيرة احترازاً من كورونا، لكن أحد الصناعيين أكد أن كلفة تصنيع الكمامة الجيدة 40 ليرة سورية فقط.

ومع استمرار ارتفاع أسعار الكمامات وقلة الكميات المنتجة محلياً، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل في شباط الماضي قراراً منع بموجبه تصدير كمامات الأنف والفم المعقمة وغير المعقمة.

وقبل أيام، كشف مدير “وسيم” هيثم زاهر، عن البدء بإنتاج الكمامات في مشغلي القطيلبية وبيت ياشوط باللاذقية، لتصبح طاقة الشركة الإنتاجية 20 ألف كمامة يومياً، يتم توزيعها في السوق المحلية والمشافي والمراكز الصحية.

وبعد صدور التوجيهات الحكومية لتأمين احتياجات التصدي لفيروس كورونا، قامت “شركة وسيم” بتجهيز قسم داخل مقرها الرئيسي، وتخصيص وحدتي إنتاج في القطيلبية وبيت ياشوط بريف اللاذقية لإنتاج الكمامات، (بمعدل 3 وحدات إنتاجية).

وبدأت الحكومة مؤخراً تطبيق حزمة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وألزمت المعامل المتخصصة في إنتاج المعقّمات والكمامات والمستلزمات الطبية في القطاعين العام والخاص بالعمل وفق طاقتها القصوى، بما لا يقل عن 3 ورديات يومياً.

وظهر فيروس كورونا “كوفيد-19” في الصين أول مرة منتصف كانون الأول 2019، ثم بدأ ينتشر مطلع العام الجاري ووصل إلى أكثر من 190 دولة حول العالم حالياً، وسجلت سورية 9 إصابات به حتى الآن، كان أولها بتاريخ 22 آذار 2020، وتوفيت حالة واحدة.
رقم : 853756
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