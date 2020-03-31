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الثلاثاء 31 آذار 2020 ساعة 12:02

الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء 'كورونا'

الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء
وقال روحاني في كلمةٍ له في اجتماعِ اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بطهران اليوم ان المواطنين اَبدوا تعاونا بالخضوع للفحصِ عند الخروج من المدن، كما استجابوا ايضاً لدعوة السلطات لهم باغلاق المحال والمطاعم.

واضاف روحاني اَن فيروس كورنا اختبار صعب على مستوى العالم، مؤكداً أنَّ الفرقَ الطبيةَ والصحية والقوات المسلحةَ الايرانية وابناءَ الشعب كلُّهم التحموا في مواجهة الوباء.

وقال اِنَ الاحصاءات التي قدّمتها الصحة الايرانية كشفت عن خط بياني جيد ايدته منظمة الصحة العالمية وبتعاون المواطنين، داعياً اياهم الى مواصلة العزلِ المنزلي، واكد ان المصابين عليهم الحجر على انفسهم في المنازل او مراجعة المراكز الصحية محذراً اَن المصابَ الذي لا يتقيد بالتعليماتِ سيتم تقديمه للقضاء.

وقال الرئيس روحاني: ان 23 محافظة ايرانية تعيش الآن اوضاعا جيدة نسبيا حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة، واعرب عن امله باتخاذ الخطوات اللاحقة في مستهل الاسبوع المقبل في ضوء ما تعلنه وزارتي الصحة والداخلية.

ولفت الرئيس روحاني الى ان يوم غد هو يوم الطبيعة وان البلد يعيش ظروفا خاصة لذلك ندعو المواطنين لكي يقدموا لنا الدعم بعدم مغادرة المنازل مؤكدا ان مرض كورونا ليس له علاج الا المواظبة على العزل.
رقم : 853757
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