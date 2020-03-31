المغرب: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ترتفع إلى 556 حالة

وقال رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي إن عدد الوفيات زاد في الأربع والعشرين ساعة الماضية سبع حالات لتصل الوفيات إلى 33 حالة في حين وصل عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 14 حالة.



كما قال إن معدل أعمار الوفيات يصل إلى 66 عاما وإن 82 في المئة منهم يعانون من أمراض مزمنة، متوقعا أن ترتفع الإصابات في الأسابيع المقبلة، بعد تكثيف إجراء التحاليل المختبرية. واعتبر أن الحالة الوبائية في المغرب تبقى في حدود توقعات وزارة الصحة.



وأعلن المغرب منذ 20 مارس/آذار حالة الطوارئ الصحية ومن المتوقع أن تنتهي في 20 أبريل/نيسان حسبما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.



كما قام بعدة تدابير احترازية للحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية، من بينها حظر الرحلات الجوية الخارجية والداخلية وإغلاق المدارس.