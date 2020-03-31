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الثلاثاء 31 آذار 2020 ساعة 12:36

مصر تصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا

مصر تصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا
وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، عبر حسابها على فيسبوك، إنه "تقرر استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة، بالإضافة الي استمرار غلق كافة المطاعم و النوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق".

وقرر مجلس الوزراء، أيضا تعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق البلاد حتى 15 أبريل/نيسان المقبل، على أن يتم خلال هذه الفترة استكمال أعمال تعقيم وتطهير كافة المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق على مستوى الجمهورية.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار كانت قد أغلقت جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، وكافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق أمام الزائرين من الخارج.

وأعلنت الحكومة المصرية أن 182 حالة كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد تحولت نتائج تحاليلها إلى سلبية، مؤكدة 47 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، بينما بلغ عدد الحالات التي تم شفاؤها وخرجت حتى الآن 132 حالة.

إلى ذلك، صرح مصدر مسؤول في مديرية الصحة بمحافظة الغربية، أنه تم عزل قرية "الهياتم" بالكامل بعد ظهور 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما تم إلزام كافة المواطنين بالعزل المنزلي، مؤكدا نشر فرق تطهير وقائي لكافة شوارع القرية بالكامل؛ لتطهير شوارعها والمنازل تحسبا لأي تلوث.
رقم : 853765
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