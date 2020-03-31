الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 31 آذار 2020 ساعة 12:40

بيونغ يانغ تهدد بتعطيل الحوار بعد خطاب بومبيو "السخيف"

بيونغ يانغ تهدد بتعطيل الحوار بعد خطاب بومبيو "السخيف"
وصرح مسؤول مكلف بملف التفاوض مع الولايات المتحدة لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية "سماع خطاب بومبيو السخيف جعلنا نفقد أي أمل في الحوار"، مضيفا: "سنجد طريقنا بأنفسنا".

والأسبوع الماضي، ناشد بومبيو أعضاء الأسرة الدولية "البقاء على تصميمهم في ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية" على كوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي، داعيا بيونغ يانغ إلى استئناف الحوار.

واختبرت كوريا الشمالية الأحد قاذفات صواريخ متعددة من العيار الثقيل.
ووصلت كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى طريق مسدود في الملف النووي، في وقت تعرض فيه واشنطن المساعدة على بيونغ يانغ لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

واتهم المسؤول الكوري بومبيو بأنه "وجه إهانة إلى بلاد يريد رئيسه (دونالد ترامب) أن يبني علاقة جيدة معها"، مشيرا بذلك إلى رسالة وجهها ترامب إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وكان ترامب اقترح في تلك الرسالة التعاون مع الجهود التي تبذلها كوريا الشمالية لمكافحة وباء كوفيد-19.

وأكد بومبيو في مكالمة هاتفية مع وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية ووسائل إعلام آسيوية، أن موقفه كان دائما "متماشيا" مع موقف ترامب.
رقم : 853767
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري: سنرد ردا مدمرا على أي خطأ يرتكبه الأعداء
الحرس الثوري: سنرد ردا مدمرا على أي خطأ يرتكبه الأعداء
الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء
الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء 'كورونا'
31 آذار 2020
"ابن سلمان" وكرسي العرش
"ابن سلمان" وكرسي العرش
31 آذار 2020
هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟
هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟
31 آذار 2020
التصعيد العسكري باليمن.. آخر رفسات
التصعيد العسكري باليمن.. آخر رفسات 'التحالف' المذبوح
31 آذار 2020
ايران تزيح الستار عن أجهزة تشخيص فيروس كورونا
ايران تزيح الستار عن أجهزة تشخيص فيروس كورونا
30 آذار 2020
خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية
خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية
30 آذار 2020
تخصيص اعتمادات مالية لمواجهة السيول والآفات في ايران
تخصيص اعتمادات مالية لمواجهة السيول والآفات في ايران
30 آذار 2020
كورونا تعيد رسم خارطة العلاقات السياسية مع دمشق
كورونا تعيد رسم خارطة العلاقات السياسية مع دمشق
30 آذار 2020
روحاني: يتعين علينا الاستفادة من مختلف تجارب العالم
روحاني: يتعين علينا الاستفادة من مختلف تجارب العالم
28 آذار 2020
هجوم قاعدة عين الأسد كان بداية الانتقام من الأميركيين
هجوم قاعدة عين الأسد كان بداية الانتقام من الأميركيين
28 آذار 2020
ما أهداف أميركا من استمرار الحظر على ايران؟
ما أهداف أميركا من استمرار الحظر على ايران؟
28 آذار 2020
كيف تقيم الجماعات الإرهابية بإدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟
كيف تقيم الجماعات الإرهابية بإدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟
28 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطر... إعلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا
نتائج إيجابية لاختبار أول لقاح إيراني الصنع ضد کورونا
لبنان.. 412 حالة اصابة مثبتة بفيروس كورونا
الاحتلال يعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 3460
هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الطعام؟