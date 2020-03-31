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الثلاثاء 31 آذار 2020 ساعة 12:52

متحدث الحكومة:اليوم نقول بصوت واحد 'لا' للحظر وكورونا

متحدث الحكومة:اليوم نقول بصوت واحد
جاء ذلك في مدونة نشرها ربيعي اليوم الثلاثاء عبر حسابه في موقع اينستغرام، بمناسبة حلول الذكرى السنوية ليوم "12 فروردين" الذي يصادف (31 اذار/مارس 1979) حيث صوت الشعب الايراني بـ "نعم" خلال الاستفاء على تاسيس نظام الجمهورية الاسلامية في ايران.

وكتب ربيعي في مدونته: اننا في هذا العام نحتفي بذكرى يوم الجمهورية الاسلامية (12 فروردين) ونحن بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى احياء روح التآلف على غرار تلك الايام التي كانت سائدة في البلاد حيث تم تاسيس نظام جمهوري قائم على تصويت الشعب الايراني بكافة الاقوام والديانات والمذاهب والنحل السياسية انذك.

واضاف: اليوم ايضا، نحن بحاجة الى هذا التماسك الشامل؛ جنبا الى جنب ومن دون الاتكال (على الخارج) لنتجاوز الازمات المختلفة بسلام.
وتابع: آنذك نحن قلنا "نعم" للجمهورية الاسلامية، واليوم ينبغي لنا ان نقول بصوت جماهيري موحد ومتماسك جنبا الى جنب، "لا" للحظر وكورونا، ونرحب بمستقبل افضل وعام خال من الازمات والتاسيس لمجتمع مزدهر.
رقم : 853769
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