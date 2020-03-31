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الثلاثاء 31 آذار 2020 ساعة 13:03

33 مليون دولار من البنك الدولي لموريتانيا

33 مليون دولار من البنك الدولي لموريتانيا
وسيتم تقديم المنحة بهدف دعم النظام الصحي، وتحديدا ضمن الهدف الإنمائي للمشروع الأصلي في تحسين استخدام وجودة خدمات الصحة الإنجابية لصحة الأم والطفل الإنجابية (RMNCH) في مناطق محددة .

وكذا دعم الجاهزية للتدخل في حال حدوث أزمة أو حالة طوارئ، لتوفير استجابة فورية وفعالة.

كما يشمل المشروع دعم الاحتياجات الصحية للاجئين الماليين في موريتانيا في مخيم امبره شرق البلاد.

أما المنحة الثانية فتبلغ 66 مليون دولار، وهي موجهة لدعم مجموعة من المدن في إطارة مشروع اللامركزية، ورفع إنتاجية المدن، ومستوى نفاذها للخدمات الأساسية، وتعزيز الحاكمة المحلية، ورفع مستوى التخطيط والإدارة فيها.

فيما تتعلق المنحة الثالثة بقطاع المياه والصرف الصحي، وتبلغ 44 مليون دولار، وتهدف لرفع مستوى الوصول إلى الخدمتين في المناطق الريفية، وتعزيز مؤسسات القطاع.
رقم : 853773
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