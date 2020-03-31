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الثلاثاء 31 آذار 2020 ساعة 14:10
رضائي: على الأمريكان مغادرة العراق قبل أن يطردهم الشعب
ونشر محسن رضائي تغريدة على موقع تويتر تعليقا على التحركات الاميركية الجارية في العراق.
وكتب قائلا: أي عمل عسكري أميركي في العراق هو مثل هجوم داعش، لا فرق في إرهاب الدولة او الجماعة، على الاميركان مغادرة العراق، وإلا فان الشعب العراقي سيطردهم.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
853782
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