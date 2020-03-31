رضائي: على الأمريكان مغادرة العراق قبل أن يطردهم الشعب

ونشر محسن رضائي تغريدة على موقع تويتر تعليقا على التحركات الاميركية الجارية في العراق.



وكتب قائلا: أي عمل عسكري أميركي في العراق هو مثل هجوم داعش، لا فرق في إرهاب الدولة او الجماعة، على الاميركان مغادرة العراق، وإلا فان الشعب العراقي سيطردهم.