الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 31 آذار 2020 ساعة 14:16

ملحم: لا اصابات جديدة والـ 200 عينة من الخليل غير مصابة

ملحم: لا اصابات جديدة والـ 200 عينة من الخليل غير مصابة
واشار المتحدث باسم الحكومة الى ان العينات 200 التي اخذت من الخليل جميعها سلبية غير مصابة.

واضاف انه وبتدخل من الرئيس عباس والملك الاردني تم ادخال 56 الذين كانوا في الحجر الصحي في الاردن.

مضيفا" وهناك دفعة اخرى سوف تدخل خلال اليوم وعددهم 36 حتى يكتمل دخول 120 الى 170 مواطن والبقية سوف تدخل بعد انتهاء فترة الحضانة في الاردن وسوف يخضعون جميعا الى فحوصات ومن يثبت عدم اصابته سوف يذهب الى الحجر المنزلي.

كما قال ملحم انه وفي اتصال بين الرئيس ابو مازن والرئيس التركي تم الاتفاق لتشغيل المستشفى التركي في غزة .

يشار الى ان عدد الاصابات في فلسطين هي 117 و18 متعافين.
رقم : 853783
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري: سنرد ردا مدمرا على أي خطأ يرتكبه الأعداء
الحرس الثوري: سنرد ردا مدمرا على أي خطأ يرتكبه الأعداء
الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء
الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء 'كورونا'
31 آذار 2020
"ابن سلمان" وكرسي العرش
"ابن سلمان" وكرسي العرش
31 آذار 2020
هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟
هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟
31 آذار 2020
التصعيد العسكري باليمن.. آخر رفسات
التصعيد العسكري باليمن.. آخر رفسات 'التحالف' المذبوح
31 آذار 2020
ايران تزيح الستار عن أجهزة تشخيص فيروس كورونا
ايران تزيح الستار عن أجهزة تشخيص فيروس كورونا
30 آذار 2020
خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية
خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية
30 آذار 2020
تخصيص اعتمادات مالية لمواجهة السيول والآفات في ايران
تخصيص اعتمادات مالية لمواجهة السيول والآفات في ايران
30 آذار 2020
كورونا تعيد رسم خارطة العلاقات السياسية مع دمشق
كورونا تعيد رسم خارطة العلاقات السياسية مع دمشق
30 آذار 2020
روحاني: يتعين علينا الاستفادة من مختلف تجارب العالم
روحاني: يتعين علينا الاستفادة من مختلف تجارب العالم
28 آذار 2020
هجوم قاعدة عين الأسد كان بداية الانتقام من الأميركيين
هجوم قاعدة عين الأسد كان بداية الانتقام من الأميركيين
28 آذار 2020
ما أهداف أميركا من استمرار الحظر على ايران؟
ما أهداف أميركا من استمرار الحظر على ايران؟
28 آذار 2020
كيف تقيم الجماعات الإرهابية بإدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟
كيف تقيم الجماعات الإرهابية بإدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟
28 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطر... إعلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا
نتائج إيجابية لاختبار أول لقاح إيراني الصنع ضد کورونا
لبنان.. 412 حالة اصابة مثبتة بفيروس كورونا
الاحتلال يعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 3460
هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الطعام؟