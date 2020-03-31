وزير الزراعة اللبناني يدعو المواطنين لزراعة حقولهم

ودعا مرتضى اللبنانيّين إلى أن "يزرعوا حدائقهم وحقوالهم، ويخفّفون بذلك عبئًا قد يحصل في المستقبل"، مبيّنًا أنّ "في المدى المنظور، لا رؤية واضحة لما ستؤول إليه الأمور، لذلك يجب أن نكون مستعّدين لكلّ الإحتمالات". وذكر أنّ "رقابة الأسعار من صلاحيّة ​حماية المستهلك​ و​وزارة الاقتصاد والتجارة​".



وأكّد مرتضى أنّ "لا شكّ أنّ هناك غلاء أسعار في الأسواق، والسبب أنّه لا يوجد إنتاج لبناني، وكل الخضار مستورَد، وتكلفتها أصبحت مضاعفة"، مشدّدًا على أنّ "الغلاء واحتكار المواد الغذائيّة، بحاجة لمراقبة ومحاسبة من قِبل ​القضاء​. المحتكِر والّذي يرفع الأسعار يجب أن يحوَّل إلى القضاء".



وكشف الوزير اللبناني: "أنّني سأنزل قريبًا إلى كلّ الأسواق و​المسالخ​، ويجب متابعة كلّ المستجدات على الأرض، وواجبنا أن نطلّع على الأمور".