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الثلاثاء 31 آذار 2020 ساعة 14:40

مسؤول عراقي يستبعد انحسار كورونا بارتفاع درجة الحرارة

مسؤول عراقي يستبعد انحسار كورونا بارتفاع درجة الحرارة
وقال الجميلي في تصريح صحفي إن “وزارة الصحة والبيئة تنفذ برنامجا استراتيجيا وضعـته خلية الأزمة يتمثل بالبحث عن بؤر الإصابات في المناطق خـلال الأيام العشرة المقبلة وإذا انخفض عـدد الإصابات فـي المناطق سيكون الحظر إما مناطقيا أو جزئيا، وسيتم اتخاذ الـقـرار بعد المراقبة وعملية البحث عـن البؤر في المناطق حتى موعد انتهاء الحظر في 11 نيسان المقبل”.

وأشار إلى أن “نجاح الوزارة في تطويق أزمة كورونا خلال المرحلة المقبلة يعتمد على تعاون المواطنين في تطبيق الإجراءات الوقائية والبقاء في المنازل حتى زوال الـوباء”.

وأكد المسؤول العراقي أن الجهات الطبية تخوض حربا حقيقية في مواجهة عدو خفي ويمكن الوقاية منه بمنع الاختلاط والتجمعات الـكـبـرى والحفاظ عـلى الـنظافـة الشخصية والأهم من هذا تطبيق المعايير الصحية لمواجهة هذا الفيروس الذي لم يتم التوصل الى لقاح له حتى الآن.

وعلق بشأن ما يشاع عن امكانية انحسار انتشار الفيروس عند ارتفاع درجات الحرارة قائلا أن “هذا الفـيروس متجدد ويحتمل أن يطور أدواته لمواجهة الظروف المناخية”.
رقم : 853790
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