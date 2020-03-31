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الثلاثاء 31 آذار 2020 ساعة 15:33

واشنطن لرعاياها في العراق... الرجوع ليس بالمجان!

واشنطن لرعاياها في العراق... الرجوع ليس بالمجان!
وقالت في بيان، ان "كل من السفارة الامريكية في بغداد والقنصلية العامة الامريكية في أربيل تعملان على تحديد خيارات للرحلات الجوية قد تكون مُتاحة هذا الاسبوع".

وأدرج البيان رابطا، يمكن من خلاله التسجيل للراغبين لمغادرة العراق من رعايا السفارة، على متن الرحلة المقبلة.

واضافت انه ان أضحت الرحلات الجوية التجارية مُتاحة، الرجاء ملاحظة التالي:

• لن تكون الرحلات الجوية بالمجان حيث سيتحتم عليكم حجز وتسديد أثمان كل التذاكر.

من المحتمل أن تبلغ الكُلف التقديرية للرحلات الجوية المُتجهة الى الولايات المتحدة مايزيد على 2500 دولار أمريكي للتذكرة الواحدة. ان لم يكن بامكانكم تحمل هذه الكُلفة وكنتم بحاجة الى قرض قوموا بالاتصال بنا عن طريق البريد الالكتروني. لابد من تسديد مبالغ القرض في الولايات المتحدة.

• ستكون وجهات الرحلات الجوية محدودة. عقب الوصول الى الولايات المتحدة، سيكون المسافرون مسؤولين عن ترتيب تنقلاتهم الداخلية.

• ان السفارة غير مسؤولة عن السياسات المتعلقة باستصحاب الامتعة والحيوانات الاليفة.
رقم : 853800
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